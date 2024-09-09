Ферран Торрес даже не рассматривал варианты ухода из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес не заинтересован в смене клуба.

24-летнего футболиста часто связывали с возможным переходом, особенное распространение получили слухи об интересе со стороны английского «Ньюкасла». Как информирует журналист Маттео Моретто, нет никаких подтверждений того, что какие-либо клубы обращались к «Барселоне» по Торресу минувшим летом. Испанец выражал твёрдое намерение продолжить выступления за «сине-гранатовых», поэтому его агенты без раздумий отказывались от трансферных переговоров.

Стоимость Феррана Торреса оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Контракт игрока рассчитан до середины 2027 года.