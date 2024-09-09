«Атлетико» потерял Барриоса

«Атлетико» Мадрид объявил в социальных сетях о травме 21-летнего полузащитника Пабло Барриоса.

Сообщается, что игрок получил повреждение во время выступлений за сборную Испании U21. Медицинское обследование выявило у футболиста мышечную травму левой ноги, что не позволит ему выйти на поле в предстоящей игре Лиги Чемпионов против «РБ Лейпцига» и в матче 5-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

В прошлом сезоне Барриос пропустил около 20 игр из-за различных травм, и сейчас «матрасники» снова теряют одного из своих полузащитников, по предварительным данным, минимум на три недели.