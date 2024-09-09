Берналь подпишет контракт с «Барселоной», но пропустит его половину

17-летний полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил серьёзную травму крестообразной связки в матче третьего тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» и недавно перенёс операцию на левом колене. Сообщается, что игрок сможет вернуться на поле не ранее следующего сезона.

Несмотря на необходимость длительного восстановления Берналя, «Барселона» заключит с ним контракт сроком до лета 2026 года с возможностью дальнейшего продления ещё на три сезона, до 2029 года.

Следующим летом Марку Берналю исполнится 18 лет, что и позволит ему подписать соглашение о продолжении игры в клубе на более длительный период.