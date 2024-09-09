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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Валенсии» Мир отрицает свою вину

09 Сентября 2024 • 20:10 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
15.09 22:00
Рафа Мир, 27-летний нападающий «Валенсии», 2 сентября был обвинён в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений.

Согласно показаниям двух пострадавших девушек, испанский футболист и его друг Пабло Хара совершили преступление на частной вечеринке в доме Рафы Мира.

В ответ на обвинения Рафа Мир опубликовал пост, в котором опроверг свою вину и принёс извинения клубу, обещая, что теперь будет направлять все свои силы на помощь клубу. Он также благодарил свою семью за безусловную любовь и поддержку.

На данный момент Рафа Мир и его друг выпущены под залог, однако клуб на время освободил нападающего от тренировок.


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