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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке: До поездки в сборную я не смеялся полгода

09 Сентября 2024 • 19:47 Комментировать
Бетис
...
Леганес
13.09 22:00

Нападающий «Бетиса» Витор Роке высказался о своей поездке в молодёжную сборную Бразилии.

5 сентября бразильцы в товарищеском матче одолели Мексику. 19-летний Роке провел на поле 79 минут и не отметился голевыми действиями.

— Я не смеялся шесть месяцев. Я поблагодарил весь мир за вызов в сборную Бразилии. Это был короткий период, но я извлек из него максимум пользы, — приводит слова Роке Barca Universal.

Напомним, в летнее трансферное окно Роке перебрался из «Барселоны» в «Бетис» на правах аренды. В составе новой команды нападающий провел только одну игру в чемпионате Испании и не набрал результативных баллов.

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Бетис Витор Роке Молодёжная Сборная Бразилии ещё теги

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