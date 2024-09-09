Роке: До поездки в сборную я не смеялся полгода

Нападающий «Бетиса» Витор Роке высказался о своей поездке в молодёжную сборную Бразилии.

5 сентября бразильцы в товарищеском матче одолели Мексику. 19-летний Роке провел на поле 79 минут и не отметился голевыми действиями.

— Я не смеялся шесть месяцев. Я поблагодарил весь мир за вызов в сборную Бразилии. Это был короткий период, но я извлек из него максимум пользы, — приводит слова Роке Barca Universal.

Напомним, в летнее трансферное окно Роке перебрался из «Барселоны» в «Бетис» на правах аренды. В составе новой команды нападающий провел только одну игру в чемпионате Испании и не набрал результативных баллов.