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«Я бы подписал любой контракт, предложенный клубом» - голкипер Тенас об уходе из «Барселоны»

09 Сентября 2024 • 19:21 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Голкипер Арнау Тенас, воспитанник «Ла Масии», прокомментировал причину ухода из «Барселоны Б» летом 2023 года.

Футболист рассказал, что по истечении срока старого контракта клуб не предложил ему дальнейшее сотрудничество.

«Я бы подписал любой контракт, предложенный клубом», - заявил Тенас. Он также сказал о том, что был готов уйти в аренду, если руководство «сине-гранатовых» приняло бы такое решение в отношении него, однако такого варианта испанскому вратарю тоже не было предложено.

С момента ухода из «Барселоны Атлетик» и по настоящее время Арнау Тенас выступает за «Пари Сен-Жермен».

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