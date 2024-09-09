«Барселона» огорчила своих фанатов обновлённой информацией. Как известно, 17-летний полузащитник Марк Берналь хорошо начал новый сезон, но затем получил серьёзную травму колена. Теперь в связи с травмой передней крестообразной связки и наружного мениска Берналь перенёс операцию. Футболист пропустит длительный отрезок времени – целый год.

«Ожидаемое время восстановления составляет 12 месяцев», - говорится в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Жироны» на поле соперника.