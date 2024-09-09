Жюли: Дети не верят, что я играл с Месси

Бывший футболист «Барселоны» Людовик Жюли рассказал о своих детях, которые не верят тому, что он играл вместе с Лионелем Месси.

— Знаете, что я говорю своим детям? Что я играл с Месси, но они мне не верят, — приводит слова Жюли Barca Universal.

Напомним, Жюли выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 год. За это время он провел 125 матчей в футболке «сине-гранатовых», забил 26 голов и записал на свой счет 16 результативных передач.

Карьеру футболиста Жюли завершил в 2017 году. Последним его клубом был «Монако».

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В настоящий момент аргентинский нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».