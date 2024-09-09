Стало известно, кто признан лучшим тренером испанской Ла Лиги по итогам августа. Победу в голосовании одержал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» провела уже четыре матча, в которых набрала максимальное количество баллов – 12. После таких результатов каталонский клуб является единоличным лидером Ла Лиги. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Реал», составляет четыре очка.

Напомним, в своем последнем матче «Барселона» разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0. 15 сентября «сине-гранатовые» встретятся в гостях с «Жироной».