Сергей Лавров получил в подарок футболку с автографом большой звезды «Реала»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Бразилии в лице Мауро Виейра. Лавров получил от Виейра подарок – футболку бразильской сборной с автографом звёздного нападающего Винисиуса Жуниора.

В ходе встречи, которая проходила в Саудовской Аравии, Лавров заявил, что Винисиус является одним из его любимых футболистов.

Винисиус Жуниор представляет мадридский «Реал». Бразилец недавно был номинирован на «Золотой мяч». Винисиус входит в число главных претендентов на эту награду.

Стоит сказать, что Сергей Лавров является болельщиком московского «Спартака».