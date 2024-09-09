Стало известно, когда Берналь вернётся на поле после травмы «крестов»

Появилась информация о том, когда 17-летний полузащитник восстановится после травмы.

Напомним, в августе испанский футболист порвал крестообразные связки колена.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня Берналю провели операцию после полученной травмы. Утверждается, что на восстановление хавбека «Барселона» выделила ровно год. Возвращение игрока ожидается в сентябре 2025 года.

В текущем сезоне Берналь принял участие в трех матчах испанской Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.