Директор «Жироны»: Трансфер Виктора в «Барселону» показывает, как хороша наша академия

Директор «Жироны» Кике Карсель высказался об уходе форварда Пау Виктора в «Барселону».

— Пау Виктор получил серьезное предложение от «Барселоны». Он хотел только в «Барселону», другие варианты не рассматривались. Такой трансфер показывает, насколько хороша наша академия, — приводит слова Карселя журналист Фабрицио Романо.

В июле «Барселона» заплатила «Жироне» 2,7 млн евро за 22-летнего центрального нападающего. В текущем сезоне Виктор появился на поле в трех матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Виктора с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года.