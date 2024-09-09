«Я заслужил»: Родриго высказался о непопадании в номинацию на «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о непопадании в номинацию на «Золотой мяч».

«Я был расстроен, потому что думаю, что заслужил быть там. Я не хочу принижать игроков, которые попали в список, но думаю, что я должен был оказаться в топ-30. Это была неожиданность. Но я ничего не могу поделать, я не решаю такие вещи.

Часто я заполняю пробелы. Кого-то не хватает? Поставьте Родриго. Кого-то не хватает справа? Родриго. Кого-то не хватает на острие? Родриго. Вот и всё. Это может немного мешать мне. Но я командный игрок», - сказал Родриго ESPN.

«Реал» набрал восемь очков в четырёх стартовых турах чемпионата Испании.