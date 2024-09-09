«Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала»

Нападающий Родриго высказался о своём партнёре по «Реалу» и сборной Бразилии – об Эндрике. Молодого футболиста, перебравшегося в мадридский клуб летом, стали называть Бобби из-за слов о том, что его кумиром был Бобби Чарльтон.

«Теперь он Бобби. Он больше не Эндрик. Он понял эту шутку. Его хорошо приняли в «Реале», у нас там хороший коллектив. Мы знаем его качества и то, как он нам может помочь. Он стал Бобби, вот и всё. Он относится к этому спокойно. Он не может ничего сделать, ведь если разозлится, будет ещё хуже!» - сказал Родриго ESPN.

Отметим, что «Реал» в четырёх турах чемпионата Испании набрал восемь очков.

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