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«Барселона» подписала нового нападающего официально

09 Сентября 2024 • 11:47 Комментировать

Форвард «Лас-Пальмаса» Иван Седрик сменил команду. Как информирует клубная пресс-служба, нападающий на правах аренды присоединился к каталонской «Барселоне». Игрок будет выступать за вторую команду «сине-гранатовых».

22-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Вальядолид». Седрик принял участие в 12 поединках второго дивизиона Испании, отметившись двумя забитыми мячами.

Арендное соглашение центрального нападающего с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Седрика в 400 тысяч евро.

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