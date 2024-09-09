Форвард «Лас-Пальмаса» Иван Седрик сменил команду. Как информирует клубная пресс-служба, нападающий на правах аренды присоединился к каталонской «Барселоне». Игрок будет выступать за вторую команду «сине-гранатовых».

22-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Вальядолид». Седрик принял участие в 12 поединках второго дивизиона Испании, отметившись двумя забитыми мячами.

Арендное соглашение центрального нападающего с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Седрика в 400 тысяч евро.