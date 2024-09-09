Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана

Сравнение «Галактикос» и нынешнего мадридского «Реала» представляет собой интересный анализ изменений в философии клуба, составе команды и подходе к футболу. Обе эпохи имеют свои уникальные черты и достижения (или их отсутствие), об этом и поговорим подробнее.

Летом 2000 года в «Реал» Мадрид пришёл известный испанский бизнесмен Флорентино Перес, который пообещал заполучить суперзвёзд для команды. Первым его шагом стало подписание полузащитника «Барселоны» Луиша Фигу за рекордные 62 миллиона евро. Затем в клуб пришли Зинедин Зидан за 75 миллионов, Роналдо – за 46 миллионов и Дэвид Бекхэм – за 37,5 миллиона. Эти трансферы положили начало эпохе «Галактикос» и способствовали значительным успехам клуба на международной арене. Ещё до прихода Дэвида «сливочные» выиграли ЛЧ, обыграв в финале «Байер» в сезоне-2001/2002.

Деньги, потраченные на приобретение игроков, Флорентино Перес выручил от продажи бывшей базы «Реала» — Сьютат Эспортива. Клуб получил 500 миллионов евро, и значительная часть этой суммы была направлена на трансферы и зарплаты звёзд. Основное внимание уделялось индивидуальному мастерству и созданию звёздного состава, что обеспечивало высокий уровень зрелищности, но иногда ставило под угрозу командную химию и защитные качества.

— Этими трансферами мы создали феномен под названием «Галактикос», — вспоминал спустя годы те покупки Перес.

Нынешний «Реал» Мадрид представляет собой более сбалансированный состав, акцент на командной работе и развитие молодых игроков. В команде есть такие звёзды, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго, наряду с опытными исполнителями, такими как Лука Модрич, Рюдигер и Лукас Васкес. Современный «Реал» делает ставку на синергию молодости и опыта, что делает команду более гибкой и адаптивной.

Политика «Галактикос» была сосредоточена на привлечении суперзвёзд для повышения коммерческой привлекательности клуба и его бренда. Этот подход иногда ставил под сомнение баланс между индивидуальными амбициями игроков и интересами команды. Хоть команда и выигрывала множество трофеев, её успехи периодически подвергались критике за отсутствие стабильности в игре. Да и к выигрышу трофеев есть вопросы. Та же ЛЧ не покорилась полному составу «Галактикос». После победы в 2002 году следующего успеха в главном европейском клубном турнире пришлось ждать фанатам «сливочных» аж 12 лет.

Современный «Реал» ориентирован на более устойчивый подход, уделяя внимание не только звёздности, но и командной игре, тактической дисциплине и развитию молодых талантов.

Эра «Галактикос», в классическом понимании, просуществовала с 2003 по 2005 год. Лишь в этот период все футбольные супергерои «Реала» играли вместе. В своём полном звёздном составе команда выиграла мало трофеев – (чемпионат и Суперкубок в 2003 году, и через год Кубок Испании). Про успехи на европейской арене говорить не приходилось. Уникальную для футбольного мира команду постепенно разрушали внутренние конфликты и противоречия. Ожидать чего-то иного от подобного проекта было сложно. В те годы Перес подбирал игроков, основываясь на их статусе и популярности, и, похоже, никто не задумывался о том, как эти избалованные вниманием и многомиллионными контрактами футболисты смогут сосуществовать в одном коллективе. Возможно, проблема заключалось в том, что эти футболисты ранее практически всё выиграли в своих карьерах. Будь в той команде такой игрок, как Харри Кейн, то и мотивация была бы другой. Возможно, «Реалу» нужны были великие футболисты, но у которых при этом есть не закрытый гештальт по выигрышу трофеев. Защитник «Реала» тех лет Иван Эльгера рассказывал, что Роналдо и Роберто Карлос были настоящими любителями вечеринок и часто устраивали шумные мероприятия. В изобилии присутствовали как алкоголь, так и другие удовольствия. «Я помню день рождения Роналдо. Он привозил девушек целыми автобусами. Я был с женой и сразу уехал», – вспоминал Эльгера, неясно, с гордостью или сожалением. Мы можем сомневаться, был ли футбол у данной команды на первом месте. История «Галактикос» показала, что в футболе очень важно понятие баланса.

«Реал» Мадрид с сезона-2021/2022 до нынешнего времени может похвастаться двумя титулами Лиги чемпионов, чемпионством клубного Кубка мира, двуккратным чемпионством Ла Лиги, двумя титулами Суперкубка УЕФА, победой в Кубке и Суперкубке Испании. В целом, это тот момент, когда заслуги говорят сами за себя, но и стоит отметить, что эти две эпохи вписаны золотыми буквами в историю великого клуба «Реал» Мадрид.

Фото: Globallookpress.com

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Антон Карасевич