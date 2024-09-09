Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана

09 Сентября 2024 • 15:00 Комментировать (1)

Сравнение «Галактикос» и нынешнего мадридского «Реала» представляет собой интересный анализ изменений в философии клуба, составе команды и подходе к футболу. Обе эпохи имеют свои уникальные черты и достижения (или их отсутствие), об этом и поговорим подробнее.

Летом 2000 года в «Реал» Мадрид пришёл известный испанский бизнесмен Флорентино Перес, который пообещал заполучить суперзвёзд для команды. Первым его шагом стало подписание полузащитника «Барселоны» Луиша Фигу за рекордные 62 миллиона евро. Затем в клуб пришли Зинедин Зидан за 75 миллионов, Роналдо – за 46 миллионов и Дэвид Бекхэм – за 37,5 миллиона. Эти трансферы положили начало эпохе «Галактикос» и способствовали значительным успехам клуба на международной арене. Ещё до прихода Дэвида «сливочные» выиграли ЛЧ, обыграв в финале «Байер» в сезоне-2001/2002.

Деньги, потраченные на приобретение игроков, Флорентино Перес выручил от продажи бывшей базы «Реала» — Сьютат Эспортива. Клуб получил 500 миллионов евро, и значительная часть этой суммы была направлена на трансферы и зарплаты звёзд. Основное внимание уделялось индивидуальному мастерству и созданию звёздного состава, что обеспечивало высокий уровень зрелищности, но иногда ставило под угрозу командную химию и защитные качества.

— Этими трансферами мы создали феномен под названием «Галактикос», — вспоминал спустя годы те покупки Перес.

Нынешний «Реал» Мадрид представляет собой более сбалансированный состав, акцент на командной работе и развитие молодых игроков. В команде есть такие звёзды, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго, наряду с опытными исполнителями, такими как Лука Модрич, Рюдигер и Лукас Васкес. Современный «Реал» делает ставку на синергию молодости и опыта, что делает команду более гибкой и адаптивной.

Политика «Галактикос» была сосредоточена на привлечении суперзвёзд для повышения коммерческой привлекательности клуба и его бренда. Этот подход иногда ставил под сомнение баланс между индивидуальными амбициями игроков и интересами команды. Хоть команда и выигрывала множество трофеев, её успехи периодически подвергались критике за отсутствие стабильности в игре. Да и к выигрышу трофеев есть вопросы. Та же ЛЧ не покорилась полному составу «Галактикос». После победы в 2002 году следующего успеха в главном европейском клубном турнире пришлось ждать фанатам «сливочных» аж 12 лет.

Современный «Реал» ориентирован на более устойчивый подход, уделяя внимание не только звёздности, но и командной игре, тактической дисциплине и развитию молодых талантов.

Эра «Галактикос», в классическом понимании, просуществовала с 2003 по 2005 год. Лишь в этот период все футбольные супергерои «Реала» играли вместе. В своём полном звёздном составе команда выиграла мало трофеев – (чемпионат и Суперкубок в 2003 году, и через год Кубок Испании). Про успехи на европейской арене говорить не приходилось. Уникальную для футбольного мира команду постепенно разрушали внутренние конфликты и противоречия. Ожидать чего-то иного от подобного проекта было сложно. В те годы Перес подбирал игроков, основываясь на их статусе и популярности, и, похоже, никто не задумывался о том, как эти избалованные вниманием и многомиллионными контрактами футболисты смогут сосуществовать в одном коллективе. Возможно, проблема заключалось в том, что эти футболисты ранее практически всё выиграли в своих карьерах. Будь в той команде такой игрок, как Харри Кейн, то и мотивация была бы другой. Возможно, «Реалу» нужны были великие футболисты, но у которых при этом есть не закрытый гештальт по выигрышу трофеев. Защитник «Реала» тех лет Иван Эльгера рассказывал, что Роналдо и Роберто Карлос были настоящими любителями вечеринок и часто устраивали шумные мероприятия. В изобилии присутствовали как алкоголь, так и другие удовольствия. «Я помню день рождения Роналдо. Он привозил девушек целыми автобусами. Я был с женой и сразу уехал», – вспоминал Эльгера, неясно, с гордостью или сожалением. Мы можем сомневаться, был ли футбол у данной команды на первом месте. История «Галактикос» показала, что в футболе очень важно понятие баланса.

«Реал» Мадрид с сезона-2021/2022 до нынешнего времени может похвастаться двумя титулами Лиги чемпионов, чемпионством клубного Кубка мира, двуккратным чемпионством Ла Лиги, двумя титулами Суперкубка УЕФА, победой в Кубке и Суперкубке Испании. В целом, это тот момент, когда заслуги говорят сами за себя, но и стоит отметить, что эти две эпохи вписаны золотыми буквами в историю великого клуба «Реал» Мадрид.

Фото: Globallookpress.com

Реклама


Антон Карасевич

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Зинедин Зидан Луиш Фигу Ла Лига Килиан Мбаппе галактикос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дэйн
09 Сентября 2024 в 16:20
Какая-то противоречивая ерунда написана. Был собран галактикос, который способствовал значительным успехам, при этом сами же пишете что успехов не было.
Ответить
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
16:34 · Испания. Ла Лига
Назван лучший тренер августа в Ла Лиге официально
15:55 · Испания. Ла Лига
Сергей Лавров получил в подарок футболку с автографом большой звезды «Реала»
15:35 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Берналь вернётся на поле после травмы «крестов»
14:49 · Испания. Ла Лига
Директор «Жироны»: Трансфер Виктора в «Барселону» показывает, как хороша наша академия
14:05 · Испания. Ла Лига
«Я заслужил»: Родриго высказался о непопадании в номинацию на «Золотой мяч» 1
12:15 · Испания. Ла Лига
«Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала»
11:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подписала нового нападающего официально
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на испанского защитника
11:17 · Испания. Ла Лига
Мингеса может вернуться в «Барселону» слухи
10:54 · Испания. Ла Лига
Катарский клуб купил Родри за 8 миллионов евро 6 официально
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет бесплатно подписать звезду «Ливерпуля»
08:58 · Испания. Ла Лига
Гризманн назвал самую любимую для себя позицию на поле
08:24 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Модрич высказался о завершении карьеры
08:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила хорошие новости по Дани Ольмо 6
07:30 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти рассказал, как отмечает победы
07:25 · Испания. Ла Лига
Беллингем может скоро вернуться в состав «Реала»
04:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль может сыграть на непривычной позиции в следующем матче «Реала»
03:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – лидер топ-5 лиг по остроте у чужих ворот, «Реал» – третий
03:35 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Аргентины Скалони: «Анчелотти – пример для подражания»
03:12 · Италия. Серия А
«Барселона» претендует на трансферную цель «Ювентуса» и «Интера» слухи
03:04 · Испания. Ла Лига
Марсело высказался о непопадании Родриго в число претендентов на «Золотой мяч»
02:02 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте восторгается Ферраном Торресом
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
00:15 · Испания. Ла Лига
Модрич рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Хорватии
08 Сентября
23:35 · Испания. Ла Лига
Марсело: «Золотой мяч» вручат Винисиусу»
Все новости
Рекомендуем