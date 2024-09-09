Защитник «Сельты» Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону». Футболист является воспитанником каталонского клуба.

За основную команду Мингеса провел два сезона. Дебютировал он в Лиге чемпионов из-за травмы Херарда Пике. В своем первом матче против «Динамо» Киев он отдал голевой пас, а испанцы выиграли со счетом 4:0. Кроме того, он смог забить в ворота «Реала», но после ухода главного тренера Рональда Кумана на него новый наставник, Хави уже не стал делать такую серьезную ставку. В итоге футболиста продали в «Сельту» за 3 миллиона евро.

Теперь Оскар стал привлекаться к матчам за сборную Испании. Также по сообщениям Mundo Deportivo, в контракте Мингесы прописан вариант с обратным выкупом. Благодаря этому он может обойтись «Барселоне» в 10 миллионов евро.