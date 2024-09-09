Севильский «Бетис» отрапортовал об уходе из команды атакующего полузащитника Родри Санчеса. 24-летний испанец продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Араби».

Как информирует портал Transfermarkt, сумма сделки составила восемь миллионов евро. Санчес заключил с катарским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года.

Родри является воспитанником футбольной академии «Бетиса». Полузащитник провел за севильскую команду 127 поединков во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и 15 результативных передач.

В настоящий момент «Бетис» занимает 17-е место в таблице Ла Лиги.