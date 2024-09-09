Гризманн назвал самую любимую для себя позицию на поле

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о самой комфортной для себя позиции на поле.

«Я всегда любил играть в центре поля, там я чувствую свободу. Мне это необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно. Если я доволен, то все в порядке. Мне нужно иметь светлую голову, быть счастливым и играть в центре, тогда я буду получать удовольствие и приносить радость другим», - передает слова Гризманна газета Marca.

На прошлой неделе сборная Франции неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Дидье Дешама на своем поле проиграли Италии со счетом 1:3.