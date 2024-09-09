Звезда «Реала» Модрич высказался о завершении карьеры

«В моем возрасте тяжело что-то прогнозировать. Буду двигаться от матча к матчу. Пока у меня все хорошо с самочувствием. Я получаю удовольствие, когда появляюсь на поле. Если лишусь этого настроя, то задумаюсь о будущем. Здоровье для меня превыше всего, об остальном я сам позабочусь», - передает слова 39-летнего полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.