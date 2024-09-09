Звезда «Реала» Модрич высказался о завершении карьеры

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос относительно возможного завершения карьеры.
«В моем возрасте тяжело что-то прогнозировать. Буду двигаться от матча к матчу. Пока у меня все хорошо с самочувствием. Я получаю удовольствие, когда появляюсь на поле. Если лишусь этого настроя, то задумаюсь о будущем. Здоровье для меня превыше всего, об остальном я сам позабочусь», - передает слова 39-летнего полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, что Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.
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