«Барселона» получила хорошие новости по Дани Ольмо

Новичок каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, получивший повреждение в расположении сборной Испании, вскоре выйдет на футбольное поле.

Согласно сведениям газеты Marca, атакующий полузащитник не получил серьезной травмы, а потому сможет помочь «сине-гранатовым» в ближайшей встрече испанского чемпионата против «Жироны». Поединок состоится в воскресенье, 15 сентября.

Напомним, что испанец пополнил ряды каталонского гранда минувшим летом. «Барселона» купила Ольмо у немецкого «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2030 года.