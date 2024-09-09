Тренер «Реала» Анчелотти рассказал, как отмечает победы

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о том, как отмечает победы своей команды.

«Я люблю петь и танцевать. Мне нравится хорошо проводить время с родными и друзьями. Важно выбрать подходящий момент для пения. Я могу спеть, когда мы на стадионе и выиграли трофей», - приводит слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне «королевский» клуб под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании. Также мадридская команда выиграла Лигу чемпионов УЕФА.

Действующее трудовое соглашение итальянского тренера с «Реалом» рассчитано до середины 2026 года.