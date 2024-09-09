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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем может скоро вернуться в состав «Реала»

09 Сентября 2024 • 07:25 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем вскоре должен приступить к занятиям в общей тренировочной группе «королевского» клуба. Об этом информируют журналисты газеты Marca.

По данным источника, если англичанин будет себя хорошо чувствовать, то может попасть в заявку на поединок пятого тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Эта встреча запланирована на 14 сентября. Ранее сообщалось, что Джуд сможет выйти на поле лишь в матче с «Эспаньолом» 21 сентября.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Джуд провел всего один матч. В минувшем сезоне англичанин отметился 19 мячами и шестью ассистами в 28 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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