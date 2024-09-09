Карвахаль может сыграть на непривычной позиции в следующем матче «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вынужден справляться в условиях кадровых проблем в защите.

Ближайшую встречу с «Реал Сосьедадом» рискует пропустить Эдер Милитао, травмировавшийся в расположении сборной Бразилии. Номинальный центральный защитник Давид Алаба играть пока не готов – ему потребуется ещё несколько недель на восстановление. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, в центре обороны «сливочных» в предстоящем матче может появиться правый защитник Даниэль Карвахаль. 32-летний испанец провёл несколько игр на этой позиции в прошлом сезоне.

Встреча «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид пройдёт 14 сентября, её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.