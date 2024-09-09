«Барселона» – лидер топ-5 лиг по остроте у чужих ворот, «Реал» – третий

«Барселона» впечатляюще проявляет себя в атаке при Хансе-Дитере Флике.

«Сине-гранатовые» выиграли все четыре матча в Ла Лиге, отправив в ворота соперников 13 голов. Как отмечает WhoScored, именно «Барселона» на данный момент лидирует в рейтинге ожидаемых голов среди всех команд пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне – у каталонцев 12,19 xG в четырёх встречах. На второй строчке располагается «ПСЖ» (10,49), сыгравший, однако, три матча. Третий – мадридский «Реал» (7,92). Далее следуют «Ливерпуль» (7,76 в трёх играх) и «Сельта» (7,76 в четырёх играх).

Примечательно, что «Барселона» и «ПСЖ» также забили больше всех фактических голов – по 13.