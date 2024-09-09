Тренер сборной Аргентины Скалони: «Анчелотти – пример для подражания»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони восхищается работой рулевого мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Для меня нынешний Анчелотти – пример для подражания. Я мыслю схожим с ним образом. На мой взгляд, он уже вошёл в историю», – приводит Madrid Xtra слова наставника, при котором аргентинская национальная команда дважды выиграла Кубок Америки и добилась триумфа на чемпионате мира.

Напомним, Лионель Скалони и Карло Анчелотти попали в список претендентов на звание тренера года по версии France Football. Победитель определится 28 октября.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года.