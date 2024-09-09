Марсело высказался о непопадании Родриго в число претендентов на «Золотой мяч»

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело не понимает, почему Родриго не был номинировал на «Золотой мяч».

За престижную награду поспорят семь футболистов «сливочных», но не Родриго – бразильского форварда не оказалось в расширенном списке из тридцати претендентов.

«Я не понимаю этого, – делится мыслями Марсело. – Каковы критерии? Это неправильно. Для меня Родриго – как минимум один из 10-15 лучших игроков в мире», – сказал в интервью TNT Sports Марсело, считающий фаворитом в борьбе за приз другого представителя «Реала» – Винисиуса Жуниора.

Вручение «Золотого мяча» состоится 28 октября.