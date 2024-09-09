Де ла Фуэнте восторгается Ферраном Торресом

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил игру вингера «Барселоны» Феррана Торреса.

24-летний футболист стал одним из героев матча Лиги наций против сборной Швейцарии: он появился на поле в перерыве, заменив Ламина Ямаля, и помог «красной фурии» закрепить победу в меньшинстве (4:1), отметившись забитым голом и результативным пасом.

«Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет, и мне прекрасно известно, что он способен нам дать. На этой неделе Ферран стал одним из наших капитанов. Несмотря на свой возраст, он уже один из лидеров по количеству матчей за сборную среди её нынешних игроков. Он очень ценный футболист, но иногда, к сожалению, его заслуги не признают, как и в случае с некоторыми другими», – заявил на послематчевой пресс-конференции де ла Фуэнте.