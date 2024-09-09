Модрич рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поведал о том, от чего зависит его будущее в сборной Хорватии.

9 сентября хавбек отмечает 39-летие. В столь преклонном для футбола возрасте игрок не только продолжает выступать за национальную команду, но и делает результат – именно его со штрафного принёс хорватам победу во встрече Лиги наций с Польшей (1:0). После завершения поединка Модрич вновь порассуждал на тему ухода из сборной.

«В случае со мной на этот вопрос никогда нельзя дать точный ответ. Я иду от матча к матчу, не заглядываю далеко в будущее. Завершу карьеру, когда перестану чувствовать в себе огонь. Только я могу это чувствовать, и только мне принимать это решение», – приводит Madrid Xtra высказывания ветерана.