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Модрич рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Хорватии

09 Сентября 2024 • 00:15 Комментировать
Хорватия
1:0
Польша
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поведал о том, от чего зависит его будущее в сборной Хорватии.

9 сентября хавбек отмечает 39-летие. В столь преклонном для футбола возрасте игрок не только продолжает выступать за национальную команду, но и делает результат – именно его со штрафного принёс хорватам победу во встрече Лиги наций с Польшей (1:0). После завершения поединка Модрич вновь порассуждал на тему ухода из сборной.

«В случае со мной на этот вопрос никогда нельзя дать точный ответ. Я иду от матча к матчу, не заглядываю далеко в будущее. Завершу карьеру, когда перестану чувствовать в себе огонь. Только я могу это чувствовать, и только мне принимать это решение», – приводит Madrid Xtra высказывания ветерана.

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