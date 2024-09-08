Марсело: «Золотой мяч» вручат Винисиусу»

Бывший футболист мадридского «Реала» Марсело ответил на вопрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч».

— Я думаю, что «Золотой мяч» вручат Винисиусу. Стоит сказать, что Карвахаль, Беллингем и Кроос тоже провели хороший сезон, — приводит слова Марсело Madrid Xtra.

В прошлом сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

Действующий трудовой договор 24-летнего бразильца с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в конце октября.