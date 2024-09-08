Мбаппе может пропустить матч сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, вероятно, не сыграет в предстоящем матче Лиги наций против Бельгии.

Встреча состоится в понедельник в 21:45 по московскому времени. По информации журналиста Лоика Танзи, главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам планирует предоставить капитану отдых.

6 сентября Килиан Мбаппе отыграл весь матч против сборной Италии, но не отметился результативными действиями и не помог французам избежать домашнего поражения (1:3).

В составе мадридского «Реала» 25-летний форвард провёл пять матчей в нынешнем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча.