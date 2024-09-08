Ямаль поучаствовал в 16 голах в последних 19 матчах за «Барселону» и Испанию

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль набрал невероятную форму.

17-летний вингер записал себе в активе результативный пас в сегодняшнем матче Лиги наций против Швейцарии. Как отмечает Opta, для вундеркинда это уже 13-я голевая передача в последних 19 матчах за сборную и клуб, также на его счету три забитых мяча на этом отрезке. Невероятные показатели, учитывая возраст игрока.

В июле Ламин Ямаль стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании. Он же был признан лучшим молодым футболистом турнира.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча Швейцария – Испания.