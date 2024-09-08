Вальверде обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отреагировал на уход Луиса Суареса из сборной Уругвая.

Недавняя встреча отборочного этапа чемпионата мира против Парагвая (0:0) стала для 37-летнего форварда прощальной в национальной команде – он завершает международную карьеру.

«Спасибо за всё, Луис. Ты всегда будешь легендой в Уругвае», – приводит Madrid Zone слова Вальверде, обратившегося к теперь уже бывшему товарищу по сборной.

Луис Суарес дебютировал за «селесте» в далёком 2007 году. В активе нападающего «Интер Майами» в общей сложности 69 забитых мячей в 142 матчах за сборную Уругвая.