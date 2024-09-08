Ямаль обошёл Винисиуса по результативным действиям в сборной

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль снова отметился результативной передачей в поединке за сборную Испании.

17-летний игрок ассистировал Хоселу на 4-й минуте встречи Лиги наций со сборной Швейцарии. Как отмечает BarcaTimes, в активе Ямаля теперь больше результативных действий за «красную фурию» (11), чем у Винисиуса Жуниора в сборной Бразилии (10). При этом Ямаль проводит 17-й матч, а у представителя мадридского «Реала» – 34. Разница в возрасте между игроками составляет семь лет.

На сайте LiveResult можно следить за ходом поединка сборных Швейцарии и Испании в формате текстовой онлайн-трансляции.