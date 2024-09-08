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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» переживает за Ямаля

08 Сентября 2024 • 18:37 Комментировать
Швейцария
...
Испания
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Через 2 ч. 7 мин.

В «Барселоне» обеспокоены ситуацией с нападающим команды Ламином Ямалем, который получил много ударов по ногам в матче за сборную Испании.

В матче первого тура Лиги наций Испания не смогла на выезде обыграть Сербию (0:0).

По информации Mundo Deportivo, боссы каталонцев недовольны, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте слишком активно задействует Ямаля и продолжает его выпускать, несмотря на дискомфорт у игрока в икроножной мышце.

Сегодня, 8 сентября, сборная Испании встретится со Швейцарией в рамках второго тура Лиги наций. Начало поединка запланировано на 21:45 по мск.

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