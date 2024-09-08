Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу слухи

08 Сентября 2024 • 17:38 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес мог покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Луис Рохо, неназванный арабский клуб пришел к «Барселоне» с конкретным предложением о трансфере 33-летнего Мартинеса за пять миллионов евро. Однако источник утверждает, что «сине-гранатовые» отказались продавать своего защитника.

Мартинес выступает за «Барселону» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 29 матчах, в которых получил семь желтых карточек, не отметившись голевыми действиями.

Действующий трудовой договор испанца с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Сентября
17:38
Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу
07 Сентября
13:26
Араухо всё ещё не ответил на предложение «Барселоны» по новому контракту 1
12:44
Де Йонг не хочет продлевать контракт с «Барселоной» 1
11:34
Роке высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
11:01
Пау Виктор: «Когда узнал о трансфере в «Барселону», у меня потекли слёзы» 1
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
02:13
Хави разочаровали слова Педри
06 Сентября
17:07
Фати может сыграть с «Жироной»
04:24
Педри рассказал о состоянии Гави
05 Сентября
20:19
«Барселона» посоветовала де Йонгу сделать операцию
19:40
Тер Штеген — о будущем: «У меня длительный контракт с «Барселоной»
18:30
Ямаль: «Отец советовал мне играть в мяч с собаками»
15:04
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»
13:41
Стало известно, когда де Йонг приступит к тренировкам
13:36
Гави должен вернуться в строй в ноябре
13:33
Педри: «Мы стали работать гораздо усерднее, чем раньше»
11:34
Ямаль высказался о номинации на «Золотой мяч»
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
07:24
Педри назвал свою цель на сезон
00:44
Ямаль побил рекорд Неймара, оказавшись в числе номинантов на «Золотой мяч»
00:21
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-5 лигах по созданным явным моментам
04 Сентября
22:25
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
21:50
17-летний Ямаль номинирован на «Золотой мяч»
06:56
Педри: «Хави постоянно критиковали, с Фликом всё стало спокойнее» 1
06:29
Ольмо высказался о затянувшейся регистрации в «Барселоне»
05:54
Пике поделился мнением об игре 17-летнего Кубарси
05:06
Ольмо: «Флик – одна из главных причин решения перейти в «Барселону»
04:44
Пике оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
01:22
Ольмо: «Мы с Рафиньей сразу нашли общий язык в «Барселоне»
00:32
Мингеса: «Барселона» всё ещё переживает переходный период»
03 Сентября
22:57
Кунде: «Теперь мне действительно нравится играть справа в защите» 2
15:30
Лапорта: «Барселона» может сыграть на «Камп Ноу» до конца года
15:21
Лапорта рассказал, как Левандовски помог «Барселоне» в трудный момент 1
15:05
Лапорта: «Мы никогда не планировали продажу Араухо и Кристенсена»
14:43
Лапорта: Приход Ольмо доказывает, что «Барселона» способна брать игроков высокого уровня
14:36
В «Барселоне» рассказали, почему не сохранили Канселу и Фелиша
14:29
Лапорта объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»
14:20
Президент «Барселоны» отказался говорить о Нико Уильямсе
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
05:17
Левандовски рассказал, сколько голов намерен забить в нынешнем сезоне
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
04:27
Рафинья признался, что мог уйти из «Барселоны»
02:31
Алехандро Бальде: «Ямаль играет как ветеран»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
23:55
Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»
23:17
Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»
15:30
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
10:52
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
05:17
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
02:10
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4
01 Сентября
22:52
Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне» 1
22:34
Деку может покинуть «Барселону» – он недоволен ситуацией в клубе 2
22:01
Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль 2
19:38
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде
Спортивные новости
Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
17:38 · Испания. Ла Лига
Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу слухи
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла усиление в АПЛ
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагал Йоро зарплату почти в 4 раза меньше, чем «Манчестер Юнайтед»
13:27 · Испания. Ла Лига
Это не расизм: Канисарес дал понять, почему оскорбляют Винисиуса 1
11:48 · Испания. Ла Лига
Агент сообщил хорошую новость о Захаряне 1
11:41 · Испания. Ла Лига
Испанский нападающий уехал в Аргентину
11:27 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес помог «Барселоне» сохранить игрока 1
10:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать двух топ-футболистов - известны оба имени 1
10:08 · Испания. Ла Лига
Легенда «Барселоны» Пике хочет запустить новый чемпионат мира
07:48 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти рассказал об адаптации Мбаппе и Эндрика
07:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о Винисиусе, Мбаппе и Родриго
07 Сентября
23:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел избавиться от защитника слухи
22:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ слухи
21:53 · Испания. Ла Лига
Лапорт отреагировал на слухи о «Реале» 1
20:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии
19:17 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какой клуб Ла Лиги продаёт самые дорогие билеты на домашние матчи
18:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны» слухи
17:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему всегда старается наладить отношения с игроками 1
15:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти привёл пример с лошадью, говоря о своём стиле
14:49 · Испания. Ла Лига
Гюлер сумел избежать травмы
14:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что ему часто дарят
14:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Жизни без давления и стресса не существует»
14:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «За три-четыре часа до матча я всегда начинаю потеть»
13:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об уровне игроков «Реала»
13:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда завершит карьеру
Все новости
Рекомендуем