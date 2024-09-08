Летом «Барселона» отказалась продавать защитника арабскому клубу

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес мог покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Луис Рохо, неназванный арабский клуб пришел к «Барселоне» с конкретным предложением о трансфере 33-летнего Мартинеса за пять миллионов евро. Однако источник утверждает, что «сине-гранатовые» отказались продавать своего защитника.

Мартинес выступает за «Барселону» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 29 матчах, в которых получил семь желтых карточек, не отметившись голевыми действиями.

Действующий трудовой договор испанца с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года.