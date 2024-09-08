Это не расизм: Канисарес дал понять, почему оскорбляют Винисиуса

Известный в прошлом футболист Сантьяго Канисарес высказался об оскорблениях, с которыми в Испании сталкивается нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. По мнению Канисареса, Винисиуса оскорбляют из-за его заявлений, а не из-за расизма.

«Если Винисиуса не очень уважают в Испании, то это не из-за цвета кожи. Он уже говорил, что стадион «Месталья» является расистским, а теперь делает это снова. Это вопрос зрелости», - сказал Канисарес в эфире Cadena COPE.

«Реал» в четырёх стартовых турах чемпионата Испании смог набрать восемь очков. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Реал Сосьедада».