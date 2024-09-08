Агент сообщил хорошую новость о Захаряне

Футбольный агент Геннадий Голубин, который представляет интересы российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о восстановлении игрока после повреждения лодыжки.

«Арсен приступил к тренировкам по индивидуальной программе на этой неделе», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом месяце Захарян перенес операцию на поврежденной ноге.

21-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. В минувшем сезоне Захарян принял участие в 40 поединках за испанскую команду, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.