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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский нападающий уехал в Аргентину

08 Сентября 2024 • 11:41 Комментировать

Бывший футболист «Атлетика» Бильбао Икер Муниаин продолжит свою карьеру в чемпионате Аргентины. Новым местом работы 31-летнего нападающего стал «Сан-Лоренсо», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Опытный форвард перешел в аргентинский коллектив на правах свободного агента. Муниаин заключил трудовое соглашение до конца следующего года.

Икер является воспитанником академии «Атлетика». Нападающий провел за баскскую команду 560 поединков. На его счету две встречи в составе сборной Испании. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Муниаина в пять миллионов евро.

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