Луис Суарес помог «Барселоне» сохранить игрока

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес помог «сине-гранатовым» в переговорах с защитником Рональдом Араухо.

Как информирует Mundo Deportivo, звездный форвард, ныне играющий за американский «Интер Майами», уговорил соотечественника не покидать каталонский гранд. У Араухо был вариант продолжения карьеры в мюнхенской «Баварии», однако при содействии Суареса «Барселоне» удалось сохранить защитника.

Контракт Араухо с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость уругвайского футболиста оценивается в 70 миллионов евро.