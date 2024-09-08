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Луис Суарес помог «Барселоне» сохранить игрока

08 Сентября 2024 • 11:27 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес помог «сине-гранатовым» в переговорах с защитником Рональдом Араухо.

Как информирует Mundo Deportivo, звездный форвард, ныне играющий за американский «Интер Майами», уговорил соотечественника не покидать каталонский гранд. У Араухо был вариант продолжения карьеры в мюнхенской «Баварии», однако при содействии Суареса «Барселоне» удалось сохранить защитника.

Контракт Араухо с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость уругвайского футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес Рональд Араухо ещё теги
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