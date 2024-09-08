«Барселона» может продать двух топ-футболистов - известны оба имени

Каталонская «Барселона» пока не получила ясность в отношении будущего полузащитника Френки де Йонга и центрального защитника Рональда Араухо.

По информации журналистов Mundo Deportivo, боссы «сине-гранатовых» обеспокоены тем, что оба игрока пока не определились со своим будущим. «Барселона» ведет переговоры с представителями де Йонга и Араухо, но пока прогресса не последовало.

Если стороны так и не договорятся, то каталонцы будут готовы продать игроков. Контракты Рональда и Френки с «сине-гранатовыми» рассчитаны до середины 2026 года.

В новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» стартовала с четырех побед.