Легенда «Барселоны» Пике хочет запустить новый чемпионат мира

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике намерен организовать чемпион мира среди легенд мирового футбола. Турнир получит название King World Nations Cup.

Стоит отметить, что в промо-видео нового турнира приняли участие нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль и форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Пике уже запустил в Испании соревнования между командами, составленными из завершивших карьеру и действующих звезд футбола. В матчах принимали участие Икер Касильяс, Роналдиньо, Чичарито и другие футболисты.

Пике почти всю свою карьеру провел в «Барселоне». За сборную Испании Херард сыграл 102 встречи и забил пять голов.