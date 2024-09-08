Тренер «Реала» Анчелотти рассказал об адаптации Мбаппе и Эндрика

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об адаптации в клубе нападающих Килиана Мбаппе и Эндрика. Француз и бразилец пополнили ряды «сливочных» минувшим летом.
«Килиан и Эндрик хорошо адаптируются. «Реал» хочет провести успешный сезон, принимая участие во всех турнирах. Постоянно побеждать непросто, но мы будем сражаться в каждой встрече. В этом клубе всегда только так», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.
После четырех туров чемпионата Испании мадридский коллектив набрал восемь баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
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