Тренер «Реала» Анчелотти рассказал об адаптации Мбаппе и Эндрика

«Килиан и Эндрик хорошо адаптируются. «Реал» хочет провести успешный сезон, принимая участие во всех турнирах. Постоянно побеждать непросто, но мы будем сражаться в каждой встрече. В этом клубе всегда только так», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.