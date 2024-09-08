Анчелотти высказался о Винисиусе, Мбаппе и Родриго

«Что я могу сказать о взаимодействии Мбаппе, Родриго и Винисиуса? В «Реале» высокие требования к подбору футболистов, ведь это величайший клуб в мире. Здесь играют только лучшие в мире. Нужно уметь использовать их лучшие качества на благо команды. Мы стараемся делать это каждый сезон», - передает слова итальянского тренера газета Marca.