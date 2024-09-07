«Реал» хотел избавиться от защитника

В летнее трансферное окно мадридский «Реал» хотел расстаться с защитником Хесусом Вальехой. Об этом сообщает журналист Родра.

По информации источника, «сливочные» предлагали 27-летнему футболисту выплатить оставшуюся сумму по контракту, чтобы он досрочно покинул команду, однако защитник ответил отказом. Уточняется, что Вальехо хочет полностью отработать свой договор с «Реалом», который истекает в конце текущего сезона.

Вальехо выступает за «Реал» с 2015 года. За это время он принял участие в 31 матче за основную команду и отметился одним забитым мячом.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.