Лапорт отреагировал на слухи о «Реале»

Защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

В летнее трансферное окно ходили слухи о том, что «сливочные» заинтересованы в услугах 30-летнего футболиста.

— «Реал» Мадрид? Нет, они ко мне не обращались, — приводит слова Лапорта Madrid Xtra.

Испанский защитник выступает за «Аль-Наср» с лета 2023 года, перебравшись из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Лапорт принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 20 миллионов евро.