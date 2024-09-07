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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорт отреагировал на слухи о «Реале»

07 Сентября 2024 • 21:53 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

В летнее трансферное окно ходили слухи о том, что «сливочные» заинтересованы в услугах 30-летнего футболиста.

— «Реал» Мадрид? Нет, они ко мне не обращались, — приводит слова Лапорта Madrid Xtra.

Испанский защитник выступает за «Аль-Наср» с лета 2023 года, перебравшись из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Лапорт принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 20 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
07 Сентября 2024 в 22:06
А Реалу и вправду нужен защитник. И не один.
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