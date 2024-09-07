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В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии

07 Сентября 2024 • 20:32 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия произвёл отличное впечатление на тренерский штаб клуба. Об этом сообщает Diario AS.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в трех матчах испанской Ла Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Гарсии с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что минувшим летом интерес к Гарсии проявлял английский «Борнмут».

15 сентября «Реал» встретится в гостях с «Реал Сосьедадом». Начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фран Гарсия

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