В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия произвёл отличное впечатление на тренерский штаб клуба. Об этом сообщает Diario AS.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в трех матчах испанской Ла Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Гарсии с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что минувшим летом интерес к Гарсии проявлял английский «Борнмут».

15 сентября «Реал» встретится в гостях с «Реал Сосьедадом». Начало — в 22:00 по мск.