Стало известно, какой клуб Ла Лиги продаёт самые дорогие билеты на домашние матчи

Появилась информация о стоимости самых дорогих билетов у испанских клубов.

Как утверждает Marca, самые дорогие билеты в чемпионате Испании у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», их цена колеблется от 75 до 195 евро (~7 500-19 500 рублей). На втором месте находится «Барселона», которая продает билеты на свои игры на «Монжуике» за 46-149 евро (~4 500-15 000 рублей), отмечает источник.

После четырех туров на вершине турнирной таблицы Ла Лиги находится «Барселона», в копилке команды 12 очков. «Реал» идет на второй позиции, отставая от лидера чемпионата на четыре зачетных балла.

В пятом туре «Барселона» сыграет с «Жироной», а «Реал» встретится с «Реал Сосьедадом».