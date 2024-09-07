Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации Mundo Deportivo, «Реал» является одним из претендентов на 29-летнего футболиста, который следующим летом может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что в услугах Киммиха заинтересована «Барселона».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.