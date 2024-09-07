Анчелотти объяснил, почему всегда старается наладить отношения с игроками

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своих отношениях с футболистами.

«Иногда я спрашиваю игроков: «Кто ты?», и они отвечают: «Я игрок», а я им говорю: «Нет, ты человек, который играет в футбол».

Я стараюсь наладить личные отношения, потому что это позволит добиться от профессионала более высокой производительности», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

После четырех туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своей копилке восемь набранных очков.

14 сентября подопечные Анчелотти встретятся на выезде с «Реал Сосьедадом».